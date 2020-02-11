سباحة تركية تتوج بلقب بطولة دولية في فرنسا

تُوجت السبّاحة التركية بيريل بوجيكلير، بذهبية بطولة "كامي موفا للجولة الذهبية للسباحة" في فرنسا.

وقال بيان صادر عن الاتحاد التركي للسباحة، الثلاثاء، إن المسابقة جرت في فرنسا بين السبت والإثنين الماضيين.

وتفوقت بوجيكلير في سباق 400 متر سباحة حرة، على السباحة المجرية كاتينكا هوسزو، الفائزة ثلاث مرات ببطولة الأولمبياد، و5 مرات في بطولة العالم لسباق المسافات الطويلة.

وبلغت بوجيكلير، خط النهاية بزمن قدره 4.09.60 دقيقة، لتكون بذلك حطمت الرقم القياسي المسجل في تركيا.

وحقق السباح التركي إمره ساكاجي، المركز الثاني في سباق 50 متر سباحة على الصدر.

كما حققت السباحة التركية إيكاترينا أفروموفا، المركز الثالث في سباق 100 متر سباحة على الظهر، والمركز الثاني في سباق 200 متر سباحة على الظهر.

وكانت السبّاحة التركية مروة تونجيل، فازت بحق المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، بعد تسجيلها 16.29.04 دقيقة، في سباق 1500 متر سباحة حرة.