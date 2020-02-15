فوز صعب يحققه المتصدر ليفربول على نوريتش "المتذيل" للبريميرليغ

حقق فريق ليفربول فوزا صعبا على مضيفه نوريتش سيتي بهدف نظيف، السبت، في إطار الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم (بريميرليغ)؛ ليؤكد أحقيته في نيل اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ 30 عاما.

الشوط الأول انتهى سلبيا من دون أهداف رغم السيطرة التي فرضها ليفربول على مضيفه متذيل الدوري الإنجليزي وخلقه العديد من الفرص السانحة للتسجيل.

وفي الشوط الثاني واصل ليفربول ضغطه على أصحاب الأرض، حتى حلول الدقيقة الـ 78 التي شهدت تسجيل الريدز هدف المباراة الوحيد عبر لاعبه الدولي السنغالي ساديو ماني.

وبهذا الفوز عزز ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة وبفارق 23 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 51 نقطة. بينما بقى نوريتش سيتي في المركز الـ20 والأخير برصيد 18 نقطة.