يوفنتوس يستعيد صدارة "الكالتشيو" بفوزه على بريشيا

استعاد يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي إثر فوزه على ضيفه بريشيا بهدفين دون رد، الأحد، في مباراة استضافها ملعب يوفنتوس آرينا، في الجولة 24 من الكالتشيو.

انتهى شوط المباراة الأول بتقدم يوفنتوس بهدف أحرزه المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة الـ 39، بعد أن استغل أصحاب الأرض النقص العددي في صفوف بريشيا الذي خسر في الدقيقة الـ 37 جهود لاعبه فلوريان أيي، بسبب الطرد.

وتمكن اليوفي من إضافة هدف ثاني عند الدقيقة الـ 75 عبر الكولومبي خوان كوادرادو، لتنهي المباراة بفوز هو الثامن عشر على التوالي هذا الموسم لبطل الدوري.

وشهدت المباراة في شوطها الثاني مشاركة المدافع جورجيو كليني قائد يوفنتوس بعد غياب دام 5 أشهر بسبب الإصابة.

بهذا الفوز، وصل يوفنتوس للنقطة الـ 57 في المركز الأول، مبتعدًا بفارق 3 نقاط عن إنتر ميلان الذي يحل ضيفًا على لاتسيو في مواجه صعبة اليوم، فيما تجمد رصيد بريشيا عند النقطة الـ 16 في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

وفي نتائج أخرى، تغلب بارما على مضيفه ساسولو بهدف وحيد، وسقط سمابدوريا على أرضه أمام فيورنتينا بخمسة أهداف لهدف وحيد، في حين انتهى لقاء أودينيزي وضيفه هيلاس فيرونا بالتعادل السلبي من دون أهداف.