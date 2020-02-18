أنطاليا تستعد لاستضافة "منتدى إحياء الرياضات التقليدية"

تنطلق يومي السبت والأحد الموافق 22-23 فبراير/شباط الجاري، فعاليات النسخة الثالثة من "منتدى إحياء الرياضات التقليدية" في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا.

وقال بيان صادر عن الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية "إن رياضاتنا وألعابنا التقليدية التي تعود لآلاف السنين تواجه خطر الانقراض في ظل التطور والتغيير في العالم الحديث".

وأضاف أن الاتحاد يهدف منذ تأسيسه عام 2015، إلى لفت الإنتباه لأهمية الرياضات التقليدية وإعادة إحياءها ونقلها من المحلية إلى العالمية.

وسيشارك في المنتدى الذي ينظمه الاتحاد ويترأسه "بلال أردوغان" نجل الرئيس رجب طيب أردوغان، 200 مشارك، بينهم وزراء ومسؤولون حكوميون وأكاديميون وممثلو اتحادات من 55 دولة.

وسيتم تحديد مشاكل الرياضات التقليدية وتقديم الحلول في ضوء الخبرات والتجارب الشخصية والمؤسساتية من أجل مستقبل الرياضات التقليدية، من خلال تعاون العديد من الدول من بينها اليابان وكازاخستان والمغرب والبرازيل.

كما سيتم تبادل الأفكار في جلسات المنتدى عن كيفية نقل الألعاب والرياضات التقليدية إلى أفضل مستوى من خلال الأهداف القصيرة والمتوسطة وطويلة الأمد.