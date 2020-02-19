ليفربول يسقط أمام أتلتيكو مدريد بـأبطال أوروبا

حقق أتلتيكو مدريد فوزاً مهماً على حامل اللقب نادي ليفربول بهدف وحيد، في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا في مباراة أقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو، الثلاثاء.

بدأ أصحاب الأرض المباراة بقوة ونجحوا في تسجيل هدف مُبكر أحرزه اللاعب ساؤول نيغيز في الدقيقة الـ 4 بعد ركنية لأتلتيكو مدريد نفذها كوكي وأرسلها داخل منطقة جزاء ليفربول وجدت أقدام نيغيز الذي أسكنها شباك الحارس أليسون بيكير.

وشهدت الدقائق المتبقية حصارًا هجوميًا من لاعبي ليفربول ضد دفاعات أتلتيكو مدريد؛ لإحراز هدف التعادل، فيما اعتمد أصحاب الأرض على الهجمات المرتدة التي كادت أن تسفر عن هدف ثان لولا تألق البرازيلي بيكير.

وتمكن النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 26 من إحراز هدف ألغاه الحكم بداعي وجود تسلل على البرازيلي فيرمينو قبل تمريره الكرة لصلاح.

شوط المباراة الثاني بدأه أتلتيكو مدريد مهاجمًا في سيناريو مشابه للشوط الأول، وكاد أنخل كوريا يُعزز النتيجة بكرة وجدت من جديد الحارس بيكير الذي أمسكها بثبات.

وبعد ذلك أضاع ألفارو موراتا أخطر كرات الشوط الثاني بعد أن سدد كرة من داخل منطقة الجزاء اصطدمت فى الدفاع ومرت بسلام على مرمى ليفربول.

حاول ليفربول بعدها تخفيف ضغط لاعبي الأتلتي عبر الهجوم السريع والمنظم وكاد هندرسون يدرك التعادل للريدز بتسديدة قوية لكنها مرت بجوار القائم، في وقت لم تتوقف فيه هجمات أتلتيكو مدريد المرتدة التي شكلت خطورة كبيرة على مرمى أليسون بيكير، لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض بهدف وحيد.

ومن المنتظر أن يخوض الفريقان مباراة العودة يوم 11 مارس/ آذار المقبل على ملعب الأنفيلد معقل ليفربول.