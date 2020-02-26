تركية تفوز ببطولة العالم في الخماسي لذوي الاحتياجات الخاصة

فازت الرياضية التركية فاطمة داملا ألطين، من ذوي الاحتياجات الخاصة، ببطولة العالم في مسابقة الخماسي المقامة في مدينة تورون البولندية.

وأوضح الاتحاد الرياضي التركي لذوي الاحتياجات الخاصة في بيان، أن ألطين حققت ذهبية البطولة المكونة من 5 ألعاب مختلفة، الثلاثاء.

وأضاف البيان أن العداءة التركية سويم دميرجان حققت المرتبة الثالثة عالميا في سباق الجري لمسافة 400 متر، فيما أحرزت إدانور أكين المرتبة ذاتها في مسابقة الوثب الثلاثي.

وأشار البيان إلى أن العداءة محسنة غزر، أحرزت المركز الخامس في سباق الجري لمسافة ألف و500 متر.

وفي فئة الرجال حقق ألبر قلينج المرتبة الخامسة في سباق الجري لمسافة ألف و500 متر، بينما جاء أوغوز توركر في المرتبة السادس بالمسابقة نفسها.

وعقب فوزها بذهبية البطولة، أعربت ألطين عن سعادتها في الفوز بالبطولة، وأهدت ميداليتها لشهداء الجيش التركي.

والخماسي هو مسابقة رياضية تشمل 5 ألعاب هي الرماية، المبارزة بالسيف، السباحة الحرة، ركوب الخيل والجري.