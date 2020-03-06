بشكتاش يعبر أنقرة غوجو بهدفين في الدوري التركي

انتصر بشكتاش على ضيفه أنقرة غوجو بهدفين لهدف، الجمعة، في مباراة أقيمت على ملعب فودافون أرينا ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري التركي الممتاز.

وتقدم أصحاب الأرض أولا بهدف جاء بأقدام المهاجم بوراك يلماز، الذي نفذ بنجاح ركلة جزاء احتسبها الحكم أردا كارديسلير في الدقيقة الـ 6 من عمر المباراة.

وأمن الصربي آدم لياييتش فوز بشكتاش بهدف ثان أحرزه قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء أخرى، سجل منها إلهان بارلاك هدف أنقرة غوجو الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل ضائع.

بهذا الفوز، رفع بشكتاش رصيده للنقطة 43 في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد أنقرة غوجو عند النقطة 20 في المركز السابع عشر ما قبل الأخير.