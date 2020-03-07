ليفربول يعود للانتصارات بفوز صعب على بورنموث

عاد فريق ليفربول، السبت، إلى الانتصارات بفوز صعب على ضيفه بورنموث بهدفين لهدف.

جاء ذلك في مباراة على ملعبة أنفيلد ضمن مباريات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.

افتتح بورنموث التسجيل بهدف مُبكر من مرتدة سريعة أنهاها المهاجم كاليوم ويلسون في شباك الحارس أدريان كاستيو عند الدقيقة الـ9.

وعدل المصري محمد صلاح النتيجة بهدف لصالح ليفربول في الدقيقة الـ 25.

قبل أن يضع المهاجم السنغالي ساديو ماني الريدز في المقدمة بهدف ثان أحرزه في الدقيقة الـ 33.

بهذا الفوز، عاد ليفربول إلى طريق الانتصارات بعد سقوطه المدوي بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة السابقة أمام واتفورد، ورفع رصيده للنقطة الـ 82 في الصدارة، فيما تجمد بورنموث عند النقطة الـ 27 في المركز الثامن عشر.