اليونايتد يسقط السيتي بهدفين في البريميرليج

حسم اليونايتد ديربي مدينة مانشستر لصالحه إثر تغلبه على جاره السيتي بهدفين دون رد، الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ 29 من الدوري الانجليزي الممتاز.

بدأ السيتي بضغط قوي على دفاعات اليونايتد وفرض رجال المدرب بيب غوارديولا سيطرتهم على أرض الميدان، في وقت حاول فيه أصحاب الأرض تهدئة اللعب وامتصاص فورة لاعبي السيتي من خلال تدوير الكرة في منتصف الملعب.

جاءت أخطر كرات السيتي بأقدام رحيم سترلينغ الذي تلقى كرة داخل منطقة جزاء اليونايتد ثم سددها مقوسة تألق دافيد دي خيا في التصدي لها وأبعدها إلى ركلة زاوية.

ونجح اليونايتد في فرض سيطرته على اللقاء في النصف الثاني من أحداث الشوط الأول، ليتمكن من كرة ثابتة لعبها البرتغالي برونو فيرنانديز بطريقة ذكية أعلى الحائط البشري للاعبي السيتي لتصل في مكان مميز للفرنسي أنطوني مارسيال ليسددها على يمين الحارس إديرسون معلنا عن تقدم الشياطين الحمر في الدقيقة 30.

في الشوط الثاني، وسع السيتي هجماته وفرض أسلوبه على لاعبي اليونايتد، ونجح في سيرخيو اغويرو في هز شباك ديفيد دي خيا في الدقيقة الـ 47 لكن الحكم المساعد أشار لوجود تسلل على اللاعب الأرجنتيني وألغى الهدف.

وتابع السيتي سعيه لإدراك التعادل ونجح في خلق العديد من الفرص الخطرة لكن تألق دفاع اليونايتد وتألق الحارس الإسباني دي خيا حالا دون هز الشباك.

ووسط اندفاع لاعبي السيتي الهجوم نجح سكوت مكتوميناي في خطف هدف ثان في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل ضائع، أمن به فوز اليونايتد.

بهذا الفوز، صعد اليونايتد للمركز الخامس بعد أن رفع رصيده للنقطة الـ 45، فيما تجمد السيتي عند النقطة الـ57 في المركز الثاني خلف ليفربول المتصدر.