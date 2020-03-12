"ريال مدريد" يفرض الحجر الصحي على لاعبي فريقي القدم والسلة

فرضت إدارة نادي "ريال مدريد" الإسباني، الخميس، حجرا صحيا على لاعبي فريقي القدم والسلة، بعد ثبوت إصابة لاعب بفيروس كورونا.

وقال النادي إن قرار الحجر الصحي طال فريق كرة القدم إثر تبادله "مرافق التدريب" مع فريق السلة.

وجاء قرار "ريال مدريد" قبل دقائق من إصدار اتحاد كرة القدم الإسباني قرارا بتعليق جميع مباريات الليغا، لمدة أسبوعين على الأقل.

وأوضح الاتحاد الإسباني، في بيان، إنه اتخذ قرار التعليق بعد فرض حجر صحي على لاعبي ريال مدريد ولاعبين آخرين في نوادٍ أخرى، دون مزيد من المعلومات عن الحالات المشتبه بها.

وأعلنت السلطات الإسبانية، الخميس، وفاة 63 شخصا متأثرين بالفيروس ـ أكثر من نصفهم في العاصمة مدريد ـ ووصول عدد الإصابات إلى ألفين و600.

وأمس، أعلن نادي "يوفنتوس" الإيطالي إصابة مدافعه دانييلي روغاني بفيروس كورونا.

وأفدات وسائل إعلام إيطالية، بأن لاعب يوفنتوس، البرتغالي كريستاينو رونالدو، أخضع نفسه لحجر صحي بمنزله في في مسقط رأسه بجزيرة ماديرا، بعد إعلان إصابة زميله في الفريق.

ومساء الأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وذكرت أن الفيروس أصاب 118 ألفا في 115 دولة (آخرها كوبا)، وتسبب في وفاة 4219 آخرين، لافتة إلى عدم تسجيل 80 دولة أي إصابات بالفيروس.