ملاطية سبور يتكبد هزيمة جديدة في الدوري التركي

تغلب قيصري سبور على ضيفه ملاطية سبور بهدفين لهدف، الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ 26 من الدوري التركي الممتاز.

افتتح أصحاب الأرض النتيجة أولا بهدف عبر المهاجم البوسني موريس ميشانوفيتش عند الدقيقة الـ 22، ثم عزز البرازيلي بيدرو هنريكي تقدم قيصري بهدف ثان في الدقيقة الـ 42.

ونجح ملاطية مع حلول الدقيقة الـ 70 في تسجيل هدف تقليص الفارق بواسطة المهاجم الإيسلندي فيدار أورن كجارتانسون، إلا أنه فشل في تجنب الهزيمة الثالثة عشر له هذا الموسم.

بهذه النتيجة، واصل ملاطية سبور نتائجه المتراجعة، وفشل في تحقيق الفوز للمباراة السابعة على التوالي، ليتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز الخامس عشر.

في حين، حقق قيصري سبور فوزه الخامس في الدوري، ورفع رصيده للنقطة الـ 22، لكنه بقي قابعا في المركز الثامن عشر والأخير.