الاتحاد التركي لكرة القدم يعلن إقامة مباريات جميع الدوريات من غير جمهور

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، أن مباريات جميع الدوريات ستقام دون جمهور حتى نهاية أبريل/نيسان المقبل، في إطار التدابير الاحترازية ضد كورونا.

جاء ذلك على لسان رئيس الاتحاد، نهاد أوزدمير، خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء في إسطنبول.

وقال أوزدمير: "جميع المباريات ستقام بدون جمهور حتى نهاية أبريل" في إطار التدابير الوقائية ضد كورونا.

وأكد أن الاتحاد على اتصال دائم مع وزارة الصحة، مبينا أن إقامة المباريات دون جمهور هو قرار مشترك بين الطرفين.

ومساء الاثنين، أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، تسجيل 29 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع العدد إلى 47 في البلاد.