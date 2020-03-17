يويفا يعلن رسميا تأجيل يورو 2020

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الثلاثاء، بشكل رسمي، تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقرر "يويفا" برئاسة السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، تأجيل يورو 2020 حتى صيف 2021، خلال الاجتماع الذي عقده الثلاثاء، على أن تقام البطولة في الفترة من 11 يونيو إلى 11 يوليو 2021.

ويأتي قرار التأجيل لكي يفسح المجال أمام استكمال البطولات الوطنية وبطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وذلك التزامًا بالعقود التي أبرمتها الأندية مع شركات البث والرعاية.

ويجري الاتحاد الأوروبي حاليًا اجتماعًا مع جميع الاتحادات الوطنية لكرة القدم الـ 55، وممثلي الأندية والبطولات واللاعبين، لبحث مصير بقية البطولات المحلية والقارية في الموسم الجاري.