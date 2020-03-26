ريال مدريد يحول ملعبه سانتياغو برنابيو إلى مخزن لمعدات طبية لمكافحة كورونا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم الخميس تخصيص ملعبه الشهير "سانتياغو برنابيو" لتخزين المعدات الطبية المخصصة لمكافحة فيروس كورونا المستجد الذي تعتبر إسبانيا ثاني بلد أكثر تضرراً منه في العالم.

وأعلن النادي الملكي الأكثر تتويجا بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا (13 مرة) في بيان أنه "بالتعاون مع المجلس الأعلى للرياضة، سيتم تحويل ملعب سانتياغو برنابيو إلى فضاء مناسب لتخزين التبرعات بالمعدات الطبية المخصصة لمكافحة هذا الوباء".

وسيخصص ريال مدريد ملعبه الذي يتسع لـ81 ألف متفرج، إلى مكان لتخزين تبرعات الشركات والجمعيات العاملة في القطاع الرياضي قبل تسليمها الى السلطات الصحية الإسبانية.

وتخطت إسبانيا الخميس حاجز أربعة آلاف وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، وباتت تحتل المركز الثاني لناحية الوفيات خلف إيطاليا، ومتقدمة على الصين الثالثة، حيث ظهر "كوفيد-19" للمرة الأولى.

وتعتبر منطقة العاصمة مدريد الأكثر تضررا في البلاد مع أكثر من ألفي حالة وفاة حتى الآن.

وأوقفت جميع مسابقات كرة القدم في إسبانيا إلى أجل غير مسمى.