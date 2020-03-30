مدرب غلطة سراي التركي يغادر المشفى لمتابعة علاجه من كورونا في المنزل

غادر المدير الفني لنادي غلطة سراي التركي لكرة القدم، فاتح تريم، الاثنين، المستشفى بعد تلقيه العلاج إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأفاد بيان صادر عن مستشفى "ليف هوسبيتال" في مدينة إسطنبول، أن "تريم" دخل المستشفى في 23 مارس/ آذار الحالي إثر تشخيص إصابته بالفيروس.

وأضاف أن اللجنة الطبية في المستشفى برئاسة الدكتورة "فرح إيجه"، التي تشرف على علاج تريم، قررت خروجه من المستشفى بعد الاطلاع على نتائج تحاليل الدم والتصوير الطبقي (Tomography) خضع لها اليوم الاثنين.

وأوضح البيان أن المدير الفني للنادي التركي، سيستكمل علاجه في منزله.

ولفت إلى أنه بالرغم من أن اختبار فيروس كورونا على تريم ما زال إيجابيا؛ إلا أن الأطباء وجدوا من المناسب مواصلة علاجه في المنزل، بعد تحسن نتائجه السريرية، والعودة إلى المستشفى إن لزم الأمر، وذلك عقب 7 أيام من العلاج المتواصل في المستشفى، في إطار بروتوكول العلاج والمتابعة لوزارة الصحة.

وأكد أن تريم سيُطبق الحجر الصحي على نفسه في المنزل لمدة 14 يوما، بعد خروجه من المستشفى، معربا عن التمنيات بالشفاء العاجل لتريم وجميع المصابين بالفيروس.