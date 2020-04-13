مركز تلقيح الخيول العربية في أورفة لاستمرارية النسل الأصيل

يعتني مركز للخيول العربية الأصيلة، الواقع في ولاية شانلي أورفة جنوبي تركيا، بعشرات الخيول المتقاعدة لكبر سنها، والتي تواصل عطاءها بمساهمتها في تأمين استمرار نسلها من الخيول الأصيلة.

المركز الذي يضم 19 خيلاً عربياً أصيلاً، يقصده هواة الخيول الأصيلة من مختلف المناطق التركية، لتلقيح خيولهم وامتلاك الفحول ذات الأعراق الأصيلة وذات الأداء العالي.

الخيول الأصيلة في المركز المذكور وبعد أن ساهمت في حصول أصحابها على العديد من الجوائز والأموال خلال المسابقات، تواصل عطاءها اليوم عبر تأمين دخل مادي لأصحابها الذين يحصلون على أجرة تلقيح الخيول الأخرى، تتراوح بين 6 إلى 10 آلاف ليرة تركية.

رئيس مركز تلقيح الخيول الأصيلة، تشيتين يلدز، قال إن مساحة المركز تبلغ 984 دونماً، ويضم 19 خيلاً أصيلاً.

وأضاف أنهم قاموا منذ مطلع العام الحالي، بتلقيح 600 خيلا، فيما يستهدفون لرفع هذا الرقم إلى الألف بحلول نهاية العام.

جدير بالذكر أن شانلي أورفة التركية، هي من أبرز مراكز تربية الخيول العربية الأصيلة منذ عهد الإمبراطورية العثمانية وحتى يومنا الحالي.