قطر تنظم أول ماراثون افتراضي في العالم العربي

أعلنت قطر، الجمعة، عزمها تنظيم أول ماراثون افتراضي في العالم العربي، لتشجيع الأفراد على ممارسة الرياضة من منازلهم خلال فترة الحجر التي يفرضها انتشار فيروس كورونا.

ووفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، أعلنت اللجنة الأولمبية القطرية تنظيم النسخة الأولى من ماراثون قطر الافتراضي يوم الثلاثاء المقبل.

ويضم الماراثون الافتراضي الذي يعد الأول في المنطقة العربية 3 فئات، هي الماراثون الكامل لمسافة 42 كيلومتر، والنصف ماراثون لمسافة 21 كيلومتر، إضافة إلى فئة 5 كيلو مترات.

ووفق المصدر نفسه، يهدف الماراثون الافتراضي إلى "تشجيع الأفراد على ممارسة الرياضة من منازلهم خلال فترة الحجر، ورفع الوعي بأهمية الرياضة، وتبني أنماط حياة صحية على المستوى العالمي".

ويتيح الماراثون القطري، المشاركة للجنسين من أنحاء العالم، ويستمر فتح باب التسجيل حتى الاثنين المقبل، عبر تطبيق "Sporthive live".

وحسب المصدر ذاته، يحصل المشاركون على شهادات إلكترونية بمجرد إنهاء السباق، كما سيتم إعلان نتائج ماراثون قطر الافتراضي 2020 عبر التطبيق يوم الأربعاء المقبل.

ولم تعلن قطر آليات وشروط الفوز في الماراثون، غير أن ماراثوناً دولياً سابقاً استعان بتقنية الاتصال بالفيديو عبر التطبيقات الإلكترونية، التزاما بتدابير التباعد الاجتماعي التي حددتها منظمة الصحة العالمية.

ومؤخرا علقت قطر النشاط الرياضي في البلاد، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.