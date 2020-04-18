تركيا تخطط لبناء 130 منشأة رياضية قبل نهاية 2020 رغم كورونا

أعلن وزير الشباب والرياضة التركي، محمد محرم قصاب أوغلو، السبت، أن بلاده تخطط لبناء 130 منشأة رياضية قبل نهاية العام 2020، وذلك بعد انتهاء فيروس كورونا.

وقال قصاب أوغلو، في بيان، إن "مشاريع واستثمارات الوزارة في مجال الرياضة والشباب ستستمر دون تباطؤ بعد انتهاء مرحلة كورونا".

وأضاف أن "الوزارة تخطط لإنشاء 130 منشأة رياضية وشبابية قبل نهاية 2020، إضافةً إلى 94 سكنا خاصا بالرياضيين والشباب، تضم 109 آلاف و910 أسرّة، قبل نهاية 2022".

وأوضح قصاب أوغلو أن "تركيا شهدت ثورة في مجال المنشآت الرياضية منذ عام 2002".

والجمعة، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، ارتفاع إصابات كورونا إلى 78 ألفا و546، والوفيات إلى 1769، فيما تعافى 8631.