اتحاد كرة القدم التركي يعلن استئناف مباريات الدوري التركي في 12 يونيو المقبل

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم استئناف بطولات الدوري اعتبارًا من 12 و13 و14 يونيو/ حزيران القادم بعد تعليقها في وقت سابق بسبب وباء كورونا.

وقال رئيس الاتحاد نهاد أوزدمير، في تصريحات له الأربعاء، إن الاتحاد يهدف إلى استكمال الموسم الحالي بدعم من الدولة.

وأوضح أن البطولات ستستكمل في تموز/ يوليو القادم، وسيتم تقديم الكؤوس في الملاعب.

وتابع: "وفي أغسطس، سنستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا".

وفي مارس/ آذار الماضي، أعلنت الحكومة التركية تأجيل كل من بطولات كرة القدم، والسلة، والطائرة، واليد بسبب وباء كورونا.