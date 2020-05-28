الدوري الممتاز التركي يعلن استئناف نشاطه في 12 يونيو

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، الخميس، إتمام الاستعدادات لاستئناف مباريات الدوري الممتاز في 12 يونيو/ حزيران المقبل، بعد تعليقها بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأوضح الاتحاد في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أنه يتابع عن كثب التطورات المتعلقة بالمرحلة الاستثنائية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى بذل الجهود المكثفة لاستئناف المباريات.

وأفاد الاتحاد بإتمام جميع الاستعدادات بعد أن قرر مع أندية الدوري الممتاز (18 ناديا) باستئناف المباريات يوم 12 يونيوالمقبل، من خلال اتفاق مشترك لاستكمال ما تبقى من الموسم الكروي.

وأضاف: "تم الانتهاء من الدراسات المتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها وتغيير التعليمات اللازمة، وسيتم نشر المعلومات التفصيلية في أقرب وقت ممكن"..

وفي مارس/ آذار الماضي، أعلنت الحكومة التركية تعليق كل من بطولات كرة القدم، والسلة، والطائرة، واليد بسبب وباء كورونا.

ويأتي استئناف مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم، عقب تراجع انتشار وباء كورونا في تركيا خلال الأسابيع الأخيرة.