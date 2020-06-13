باشاك شهير يلحق بطرابزون سبور في صدارة الدوري التركي

تمكن إسطنبول باشاك شهير من اللحاق بطرابزون سبور في صدارة الدوري التركي بعد فوزه على ضيفه ألانيا سبور، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت السبت، على ملعب ستين ايمك ضمن منافسات الجولة 27.

وانتظر إسطنبول باشاك شهير حتى الدقيقة 64 ليسجل هدف التقدم عبر لاعبه محمد تكديمير، وأضاف البوسني ادين فيسكا الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 80 من ركلة جزاء.

وهو الفوز الخامس على التوالي لإسطنبول باشاك شهير، فيما خيب ألانيا سبور آمال جماهيره بسقوطه الرابع على التوالي.

وبهذه النتيجة، أصبح لدى إسطنبول باشاك شهير 56 نقطة وهو نفس عدد نقاط طرابزون سبور المتصدر، فيما تجمد رصيد ألانيا سبور عند النقطة 43 في المركز السادس.