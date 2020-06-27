حازت ألقاباً وبطولات.. خيول عربية في "موش" التركية

نجحت خيول السباق العربية التي يربّيها التركي صلاح الدين ساجان، في إحراز 15 بطولة خلال 30 سنة؛ بفضل تمارين خاصة تخضع لها في ولاية موش، شرق الأناضول.

ويشرف ساجان مع أسرته على تربية الخيول العربية ومهورها الصغيرة في مزرعة تبلغ مساحتها 400 دونم في موش، وسط حرص شديد منه على تلبية جميع احتياجاتها.

وفي حديث للأناضول، قال ساجان إن المهر الذي يولد في مزرعته يخضع لتمارين خاصة على ضفاف نهر "قره صو" في موش، ليكتسب اللياقة ويتم إعداده للسباقات في المستقبل.

وأشار إلى أن مزرعته تضم 45 خيلاً عربياً أصيلاً، فهو يمارس هذه المهنة بشغف كبير منذ 30 سنة باعتبارها ثقافة موروثة من الأجداد.

وأكّد ساجان أن من بين هذه الخيول، 15 حققت المركز الأول في السباقات وحصلت على البطولة، ويتراوح سعر الخيل بين 100 ألف و400 ألف ليرة تركية.