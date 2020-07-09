تأجيل الدورة الرابعة للألعاب الدولية للشعوب الرحل حتى عام 2021

أجلت تركيا النسخة الرابعة من دورة الألعاب الدولية للشعوب الرحل التي كانت مقررة العام الجاري إلى 2021، بسبب فيروس كورونا.

وأوضح المنتدى الدولي للألعاب التقليدية في بيان، الخميس، تأجيل النسخة الرابعة من الدورة ستجري في تركيا، فيما صرح رئيس الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية بلال أردوغان، إن فترة تفشي وباء كورونا أظهر للإنسانية مدى أهمية الرياضة.

وأضاف أردوغان أن الوباء أظهر أيضا أهمية التمسك بالرياضات التقليدية والأسرة والطبيعة.

وأشار إلى أن الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية، واصل أنشطته وفعالياته رغم تفشي فيروس كورونا، آخذاً بعين الاعتبار التدابير الوقائية.

وتابع قائلا: "كان من المقرر إجراء فعاليات النسخة الرابعة لدورة الألعاب الدولية للشعوب الرحل في تركيا هذا العام، لكن نتيجة الاستشارات بين مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية (المجلس التركي) ووزارة الشباب والرياضة التركي، والاتحاد العالمي للألعاب التقليدية، تم تأجيل الفعالية إلى العام المقبل بسبب كورونا".

يذكر أن النسخة الثالثة من دورة الألعاب الدولية للشعوب الرحل، جرت في قرغيزستان.

ومبادرة تنظيم الألعاب العالمية للشعوب الرحل طرحتها جمهورية قرغيزستان في مؤتمر القمة الثاني للمجلس التركي عام 2012، ولاقت تأييدا قويا من رؤساء الدول الأعضاء بالمجلس.

وجاءت المبادرة بدافع إحياء الألعاب الوطنية للشعوب التركية وتطويرها والحفاظ عليها.

وحتى الآن، نظمت 3 جولات من الألعاب العالمية للشعوب الرحل وجمعت الألعاب الآلاف من الرياضيين والمتفرجين، فضلا عن كبار المسؤولين الحكوميين من جميع أنحاء العالم.

وتعتمد 6 دول، التركية ولهجاتها لغة رسمية لها، هي أذربيجان، وجمهورية شمال قبرص التركية، وتركمانستان، وأوزبكستان، وقرغيزيا، وكازاخستان، وتمتلك تلك الدول لغة وتاريخا وحضارة مشتركة.