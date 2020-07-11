ليفربول يهدر نقطتين في سعيه لتحطيم الرقم القياسي في عدد النقاط

أهدر ليفربول المتوج بطلا قبل اسبوعين، نقطتين ثمينتين في سعيه لتحطيم الرقم القياسي من النقاط المسجل باسم مانشستر سيتي (100) بسقوطه في فخ التعادل مع ضيفه بيرنلي 1-1، في المرحلة الخامسة والثلاثين من بطولة انكلترا لكرة القدم السبت التي شهدت سقوطا مدويا لتشلسي على ارض شيفيلد يونايتد بثلاثية نظيفة.

ورفع ليفربول رصيده الى 93 نقطة وتتبقى له 3 مباريات يتعين عليه الفوز بها جميعها ضد ارسنال وتشلسي ونيوكاسل.

وتابع ليفربول سلسلة من 58 مباراة على ارضه في الدوري لم يذق فيها طعم الخسارة حيث فاز في 47 وتعادل في 11.

وفرض ليفربول سيطرة مطلقة على مجريات اللعب في الشوط الاول وكان باستطاعته الخروج بعدد وافر من الاهداف فيه، قبل ان يدفع الثمن في الشوط الثاني بتسجيل بيرنلي هدف التعادل.

ويدين بيرنلي بالفوز الى حارس مرماه نيك بوب الذي يسعى الى ازاحة نظيره في ايفرتون جوردان بيكفورد عن المركز الاول في حراسة عرين منتخب انكلترا. فقد ابدع في الذود عن مرماه لا سيما في الشوط الاول حيث تدخل اكثر من مرة لانقاذ فريقه.

وقال مدرب ليفربول بعد المباراة "في بعض الاحيان كان ليفربول بمواجهة (نيك) بوب. قمنا بكل شيء بطريقة صحيحة وقام بأكثر من تصد لكن كان يتعين علينا تسجيل المزيد من الاهداف، هذا الامر نتحمل مسؤوليته نحن".

واضاف "لم نحسم المباراة ونجح الفريق المنافس في استغلال الفرصة التي سنحت له. كنا غاضبين من الحكم لكن يتعين علينا ان نكون غاضبين من انفسنا".

وتصدى بوب لكرة على الطاير للمصري محمد صلاح من مسافة قريبة (18). ثم اضاع الشاب كورتيس جونز فرصة لا تهدر عندما وصلته الكرة من مسافة قريبة فسدد في جسد احد مدافعي بيرنلي (22).

ووقف بوب حائلا دون تسجيل صلاح في مرماه مجددا عندما قام برد فعل سريع لانقاذ مرماه من هدف اكيد (32).

وبعد الضغط المتواصل نجح ليفربول في افتتاح التسجيل عندما رفع البرازيلي فابينيو كرة متقنة داخل المنطقة سددها الاسكتلندي اندي روبرتسون برأسه بعيدا عن متناول بوب (34).

ومرة جديدة منع بوب من دخول مرماه هدفا اكيدا للسنغالي ساديو مانيه الذي تبادل الكرة مع صلاح وراوغ مدافعين قبل ان يطلق كرة قوية بيسراه طار لها حارس بيرنلي ببراعة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وتهيأت الكرة امام صلاح والمرمى مشرع امامه لكنه سدد الكرة عاليا جدا (61).

ونجح بيرنلي في ادراك التعادل عندما ارتقى جيمس تاركوفسكي فوق الجميع ومرر كرة برأسه باتجاه جاي رودريغيز الذي اطلقها على الطاير في الزاوية السفلى لحارس ليفربول البرازيلي اليسون بيكر (69).

وكاد بيرنلي ينتزع نقاط المباراة الثلاث اثر معمعة داخل المنطقة وصلت فيها الكرة الى الايسلندي يوهان غودموندسون فاطلقها اصطدمت بالعارضة (88).

ومرّر ترنت الكسندر ارنولد كرة ماكرة داخل المنطقة فوجدت صلاح، لكن الاخير سددها ضعيفة بين يدي بوب في الوقت بدل الضائع مهدرا فرصة ذهبية لمنح فريقه نقاط المباراة الثلاث في الرمق