الاتحاد التركي يلغي الهبوط للدرجة الأدنى في جميع الدوريات هذا الموسم

ألغى الاتحاد التركي لكرة القدم، الهبوط هذا الموسم في جميع الدرجات، وعليه سيشارك 21 ناديًا في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

جاء ذلك على لسان رئيس الاتحاد نهاد أوزدمير، الأربعاء، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد بمشاركة وزير الشباب والرياضة محمد محرم قصاب أوغلو.

وأوضح أوزدمير أن اجتماع المجلس بحث مقترحا تقدم به وقف اتحاد الأندية من أجل إلغاء الهبوط في الدوري.

وأثنى أوزدمير على التضحية وحسن النية التي أظهرتها الأندية خلال فترة انتشار وباء فيروس كورونا، معربا عن شكره للمديرين الفنيين واللاعبين في الأندية بجميع الدرجات.

وقال: "تناولنا بالتفصيل فترة انتشار الوباء وتأثيراتها اللاحقة، وبحسب القرار الذي اتخذه المجلس بالإجماع، لن يكون هناك هبوط في موسم 2019-2020 في الدوري الممتاز (سوبر ليغ) والدرجات الأولى والثانية والثالثة".

وأضاف: "سيشهد الموسم 2020-2021 من الدوري الممتاز مشاركة 21 فريقًا، وسيهبط 4 منهم بنهايته، وسيستمر اللعب بـ 20 فريقًا اعتبارًا من موسم 2021-2022".

كما أشار أوزدمير أن الاتحاد قرر تأجيل قاعدة الحد من عدد اللاعبين الأجانب في الفرق لعام آخر.

وكانت الحكومة التركية قد قررت في منتصف مارس/ آذار الماضي إقامة المباريات بدون جمهور بسبب تفشي وباء كورونا، قبل أن تقرر تعليق بطولات كرة القدم، والسلة، والطائرة، واليد، ليعود دوري كرة القدم ويستأنف مجددا في 12 يونيو/ حزيران الماضي.

وأسدل الستار على الدوري التركي الممتاز لكرة القدم لموسم 2019-2020 بتتويج نادي "إسطنبول باشاك شهير" باللقب للمرة الأولى في تاريخه.