برشلونة يدعو إلى اجتماع استثنائي لمجلس الإدارة

دعا نادي برشلونة الإسباني إلى اجتماع استثنائي لمجلس الإدارة مطلع الأسبوع المقبل للبحث في تداعيات الخسارة الفادحة التي تعرض لها فريق كرة القدم أمام بايرن ميونيخ الألماني 2-8 في الدور ربع النهائي من دوري ابطال اوروبا لكرة القدم الجمعة الماضي.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" "دعا الرئيس (جوزيب ماريا بارتوميو) إلى اجتماع عاجل لمجلس الإدارة مطلع الأسبوع المقبل على الأرجح الاثنين".

أما صحيفة "اسبورتيو" الكاتالونية فقالت "سيجتمع مجلس إدارة البلاوغرانا غدا الاثنين على ان تتم إقالة المدرب كيكي سيتيين من منصبه كما يمكن اعلان اجراء انتخابات رئاسية مبكرة".

وكان بارتوميو تحدث الى اذاعة "موفيستار" الاسبانية بعد المباراة وقدم اعتذاره الى انصار الفريق وقال "سيتم اتخاذ قرارات وسنشرحها في الأيام المقبلة بينها قرارات كانت قد اتخذت قبل مباراة دوري الابطال".

وقد يتخذ بارتوميو قرارا بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة صيف عام 2021 ويقيمها في تشرين الثاني/نوفمبر أو كانون الثاني/يناير أو آذار/مارس بحسب ما أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" من اجل بناء الفريق على أساس برنامج جديد.

وبعد سقوطه المدوي أمام الفريق البافاري، خرج برشلونة خالي الوفاض محليا وقاريا للمرة الاولى منذ 13 عاما.