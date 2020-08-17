سلطات أنقرة تفرض تدابير جديدة ضد كورونا

اتخذت السلطات التركية، الاثنين، تدابير جديدة لمنع انتشار فيروس كورونا في العاصمة أنقرة.

وأصدر مجلس الصحة العامة في العاصمة أنقرة إثر اجتماع برئاسة والي العاصمة واثب شاهين، مجموعة من التدابير لمنع انتشار الفيروس فيها.

وقرر المجلس منع الأشخاص بعمر 65 سنة ومافوق، والذين يعانون من أمراض مزمنة، من المشاركة في الجنائز وحفلات الزفاف والتجول في الأسواق.

وأكد المجلس أن وجود المواطنين وسط الإزدحام في وسائل النقل الجماعي والحفلات والجنائز يساهم في نشر عدوى الفيروس بسرعة ويمثل خطرا كبيرا على صحتهم خصوصا المسنين منهم.

وتقرر الحد من مدة حفلات الزفاف في الشوارع إلى ساعتين كحد أقصى والفصل بين السائق والركاب في سيارات التاكسي والحافلات والنقل الجماعي، بالألياف الزجاجية.

كما تقرر إنشاء "فرق مراقبة الأحياء" المكلفة بالقيام بأعمال المراقبة في مختلف الأحياء في العاصمة ، وتتبع الأشخاص الذين فُرض عليهم حجر صحي منزلي، لضمان تطبيقهم ذلك في أحيائهم على انفراد.

وحتى مساء الإثنين، بلغ إجمالي إصابات كورونا في تركيا، 250 ألفا و542، توفي منهم 5 آلاف و996، فيما تعافي 231 ألفا و971.