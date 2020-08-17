"غلاطة سراي" التركي يتعاقد مع عمر العبدلاوي

أعلن نادي "غلاطة سراي" التركي تعاقده مع الظهير الأيمن النرويجي من أصل مغربي، عمر العبدلاوي، قادما من أولمبياكوس اليوناني.

وأفاد النادي في بيان، الاثنين، أن عقدا مدته 3 سنوات تم توقيعه مع اللاعب الشاب البالغ من العمر 28 عاما.

وأوضح أن العبدلاوي سيحصل في إطار صفقة الانتقال على مليون و300 ألف يورو لموسم 2021-2022، ومليون و400 ألف يورو لموسم 2022-2023.

وأشار النادي إلى أنه اللاعب اجتاز جميع الفحوصات الطبية التي أجريت له.

وقضى العبدلاوي، الذي يرتدي قميص المنتخب النرويجي، المواسم الـ6 الأخيرة بين صفوف نادي أولمبياكوس اليوناني.

وخلال هذه الفترة انتقل على سبيل الإعارة في النصف الثاني من موسم 2016-2017 إلى نادي هال سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك مع أولمبياكوس خلال موسم 2019-2020 في 47 مباراة رسمية، وتتوج ناديه خلالها بلقب بطولة الدوري اليوناني.