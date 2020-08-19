رونالد كومان مديرا فنيا لبرشلونة خلفا لسيتيين

أعلن نادي برشلونة، الأربعاء، تعيين الهولندي رونالد كومان في منصب المدير الفني للفريق الأول بشكلٍ رسمي، خلفًا للمقال كيكي سيتيين.

جاء هذا الإعلان عقب تصريحات صحفية أدلى بها جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي، أمس الثلاثاء، قائلا: "رونالد كومان سيكون المدرب الجديد لبرشلونة".

وارتبط كومان بعقد مع برشلونة يمتد لموسمين، حيث سينتهي في الثلاثين من حزيران/ يونيو 2022، دون الكشف عن الراتب الذي سيتقاضاه.

وكان من المنتظر أن يقود كومان منتخب هولندا في نهائيات كأس أمم أوروبا القادمة، إلا أن وجود بند في عقده مع الاتحاد الهولندي لكرة القدم يسمح له بالرحيل عن "الطواحين" في حال جاءه عرض من النادي الكتالوني، سهل من انتقاله إلى برشلونة دون أي عقبات.

ودرب كومان (57 عامًا) العديد من الأندية البارزة في هولندا وإنجلترا مثل أياكس وأيندهوفن وساوثهامبتون وإيفرتون، كما قاد فالنسيا للتتويج بلقب كأس إسبانيا موسم 2007 - 2008.