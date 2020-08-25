"مرمريس" التركية تستضيف الجولة الخامسة من بطولة العالم للراليات في سبتمبر

يستعد قضاء مرمريس التابع لولاية موغلا (جنوب غرب)، لاستضافة رالي تركيا، الجولة الخامسة من بطولة العالم، للموسم الحالي، خلال سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقال رئيس الاتحاد التركي لرياضة السيارات، إرين أوتشلر طوبراغي، خلال زيارته والي موغلا، أورهان تافلي، الثلاثاء، إن جولة رالي تركيا لهذا العام ستجري في مرمريس بين 18-20 سبتمبر، تحت رعاية رئاسة الجمهورية.

وأضاف أن رالي تركيا يعتبر من أهم البطولات الرياضية في البلاد، في آخر عامين، لافتا إلى أن 155 قناة تلفزيونية ستبث فعاليات البطولة مباشرة، هذا الموسم.

من جانبه، أعرب تافلي عن بالغ امتنانه جراء الزيارة، مشيرا إلى أن موغلا استضافت عددا من البطولات الرياضية المحلية والدولية البارزة خلال السنوات الأخيرة، أبرزها بطولة العالم للراليات.

وشدد على أهمية هذا النوع من البطولات من حيث المساهمة في التعريف والترويج لولاية موغلا.