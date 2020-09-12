محمد صلاح يقود ليفربول لفوز مثير على ليدز

بدأ ليفربول حملة الدفاع عن لقبه بفوز مثير على ضيفه ليدز يونايتد بأربعة أهداف لثلاثة، السبت، في مباراة ضمن الجولة الافتتاحية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

قدم الطرفان شوطا أول غاية في المتعة، بدأه ليفربول بهدف مبكر سجله النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة الثالثة من علامة الجزاء، رد عليه متوسط ميدان ليدز جاك هاريسون بهدف رائع عند الدقيقة 12 عدل به النتيجة لفريقه.

ولم تمر سوى ثماني دقائق، حتى أعاد فيرجل فان دايك ليفربول للتقدم بإحرازه هدفا ثانيا بضربة رأسية قوية، قبل أن يرتكب المدافع الهولندي خطأ فادحا، استغله باتريك بامفورد الذي خطف الكرة ووضعها في شباك أليسون بيكر، محرزا الهدف الثاني لفريق ليدز مع حلول الدقيقة 30.

واستمر مهرجان الأهداف الممتعة في المباراة بعدما نجح محمد صلاح بتسجيل ثالث أهداف ليفربول في الدقيقة 33، بعد أن سدد كرة ارتدت من على حدود منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس الشاب إيلان ميسلييه.

وفي وقت كان ليفربول يبحث عن هدف يؤمن به الفوز، تمكن البولندي ماتيوز كليخ من إدراك التعادل بهدف مباغت أحرزه في الدقيقة 66.

وقبل نهاية الوقت الرسمي للمباراة بدقيقة واحدة، خطف محمد صلاح هدف الفوز "للريدز" من ركلة جزاء تسبب بها الإسباني رودريغو بعد عرقلته البرازيلي فابيانو متوسط ميدان ليفربول.

بهذه النتيجة، حصد ليفربول أول ثلاث نقاط في مسيرته نحو الاحتفاظ بلقبه، وحل ثانيا في جدول الترتيب خلف آرسنال، فيما بقي ليدز يونايتد من دون نقاط.

وكان كريستال بالاس قد انتصر على ضيفه ساوثهامبتون بهدف دون رد، في مباراة سبقت في توقيتها لقاء ليفربول وليدز.