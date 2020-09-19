انطلاق الجولة الخامسة من بطولة العالم للراليات بولاية موغلا التركية

انطلقت، الجمعة، في ولاية موغلا منافسات سباق "رالي تركيا"، الذي يعد الجولة الخامسة من بطولة العالم للراليات.

وتجري المنافسات المقامة في قضاء مرمريس بالولاية جنوب غربي تركيا، برعاية رئاسة الجمهورية، حيث يتضمن مضمارين الأول في منطقة إيتشميلير بطول 13.9 كم، والثاني في منطقة غوكتشة بطول 11.32 كم.

وفاز الفرنسي سيباستيان لوب، بطل العالم للراليات 9 مرات، بالمركز الأول في المضمارين ضمن سباقات تجارب الأداء، مسجلا 18 دقيقة و50 ثانية، يليه البلجيكي تييري نيوفيل، ثم الفرنسي سيباستيان أوجييه في المركز الثالث.

ومن المخطط أن تستمر فعاليات رالي تركيا، ضمن بطولة العالم للراليات التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات ،"FIA"حتى 20 سبتمبر/ أيلول الجاري.