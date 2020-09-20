البريطاني اليفن ايفانز يفوز برالي تركيا

فاز السائق البريطاني الفين ايفانز برالي تركيا، المرحلة الخامسة من بطولة العالم للراليات 2020.

وأقيمت منافسات المرحلة الخامسة في قضاء مرمريس بولاية موغلا جنوب غربي تركيا، بين 18 و20 سبتمبر، بمشاركة 65 سيارة و130 رياضيا من 19 دولة.

وبلغت المسافة الاجمالية للسباق 707 كم وتضمنت 12 مرحلة جرت فيها المنافسات.

وفي ختام المسابقات، الأحد، حل البريطاني ايفانز في المرتبة الأولى بتسجليه زمنا قدره ساعتان و43 دقيقة و2.7 ثانية.

فيما جاء منافسه البلجيكي ثيري نوفيل في المرتبة الثانية بساعتين و43 دقيقة و37.9 ثانية.

أما المركز الثالث فكان من نصيب الفرنسي سيباستيان لوب، حامل لقب بطولة العالم تسع مرات، بعد تسجيله ساعتين و44 دقيقة و02.1 ثانية.