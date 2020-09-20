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ليستر سيتي يتعاقد مع التركي جنكيز أوندير

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 20.09.2020 12:05
آخر تحديث في 21.09.2020 04:33
ليستر سيتي يتعاقد مع التركي جنكيز أوندير

أعلن نادي ليستر سيتي المنافس في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز التعاقد الرسمي مع جناح روما ومنتخب تركيا، جنكيز أوندير الملقب بخليفة "محمد صلاح".

ويعد أوندير من أبرز المواهب التي كانت في نادي روما وتعاقد معها الأخير في عام 2017 من أجل تعويض رحيل محمد صلاح إلى ليفربول قبل 3 سنوات.

وأصدر ليستر سيتي بيانًا رسميًا منذ قليل، أكد من خلاله التوصل إلى اتفاق مع روما لاستعارة أوندير لمدة موسم واحد.

ليصبح اللاعب التركي الثاني في صفوف ليستر سيتي مع المدافع القوي، تشاجلار سويونجو، الموجود في النادي الإنجليزي منذ عام 2018.

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