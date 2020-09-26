بسبب كورونا.. انسحاب منتخب تركيا للكرة الطائرة تحت سن الـ 20 من بطولة أوروبا

انسحب المنتخب الوطني التركي لكرة الطائرة تحت 20 سنة للرجال من بطولة أوروبا، بسبب تسجيل حالتي كورونا بين الفريق.

وأفاد بيان صادر عن اتحاد كرة الطائرة التركي، السبت، أن اختبارات كورونا أجريت على لاعبي المنتخب الوطني تحت سن الـ20، في 24 أيلول/ سبتمبر الجاري، أثناء وجود المنتخب بمدينة "برنو" في تشيكيا حيث تقام البطولة خلال الفترة ما بين 26 أيلول/سبتمبر - 4 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وأضاف البيان "رغم أن نتائج الاختبارات التي أجريت مرتين لأعضاء المنتخب قبل الذهاب إلى تشيكيا كانت سلبية، فقد ظهرت نتائج اختبار لاثنين من اللاعبين إيجابيًا".

وأشار إلى أن المنتخب الوطني لكرة الطائرة اضطر إلى الانسحاب من البطولة بسبب القرار المتخذ من الحكومة التشيكية واتحاد كرة الطائرة الأوروبي للحالات الإيجابية لاختبارات كورونا.

وكشف البيان أن المنتخب الوطني عاد إلى تركيا لمواصلة العلاج والعزل الصحي اللازم لقافلة المنتخب.