المنتخب التركي لكرة القدم يعود بتعادل ثمين من روسيا

حصد المنتخب التركي نقطة ثمينة خارج قواعده، عقب تعادله مع نظيره الروسي بهدف لمثله، في مباراة لعبت، الأحد، ضمن منافسات المجموعة الثانية من المستوى الثاني لمسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وضع متوسط ميدان منتخب روسيا أنتون ميرانشوك بلاده بالمقدمة أولا بهدف سجله عند الدقيقة الـ 28.

وجاء رد الضيوف في الشوط الثاني بهدف حمل توقيع كنان كرمان في الدقيقة الـ 62، منح به التعادل للمنتخب التركي.

وضمن المجموعة ذاتها، تغلب المنتخب المجري على مضيفه الصربي بهدف وحيد أحرزه اللاعب نوربرت كونيفيز في الدقيقة الـ 20.

وبهذا، رفع المنتخب التركي رصيده للنقطة الثانية في المركز الثالث، فيما بقيت صدارة المجموعة للمنتخب الروسي بسبع نقاط، يليه المجري بست نقاط، والمنتخب الصربي أخيرا بنقطة واحدة.