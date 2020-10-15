أوزيل يعلن دعم مساعي أذربيجان لتحرير أراضيها المحتلة

أعرب النجم الألماني من أصول تركية مسعود أوزيل عن دعمه للعمليات العسكرية التي تقوم بها أذربيجان لاستعادة أراضيها من الاحتلال الأرميني.

وأوضح أوزيل المحترف في آرسنال الانكليزي، على تويتر، أن على المجتمع الدولي إدراك حقيقة أن إقليم قره باغ جزء من الأراضي الأذربيجانية، وأنه خاضع لاحتلال أرمينيا بشكل مغاير للقانون الدولي.

وأضاف أوزيل أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صادقت عام 2008 على قرار وحدة الأراضي الأذربيجانية وحضت على ضرورة انسحاب أرمينيا من إقليم قره باغ.

وتابع قائلا: "أودّ أن أذكّر بوجوب تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وضرورة امتثال الجميع لهذا القرار".

وأردف قائلا: "دعونا ندعم السلام والاستقرار، ولنعمل سوية من أجل مستقبل ينعم بالعدل".

وأرفق أوزيل تغريدته بمقولة لمؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك الذي قال: "هموم أذربيجان همومنا وفرحها فرحنا".

وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في "قره باغ"، ردا على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية، تمكن خلالها من تحرير مدينة جبرائيل، وبلدة هدروت، وأكثر من 30 قرية من الاحتلال الأرميني.

والجمعة، تم التوصل إلى هدنة إنسانية بعد اجتماع ثلاثي مطول عقد في موسكو، بين وزراء خارجية أذربيجان وأرمينيا وروسيا.

لكن أرمينيا خرقت الهدنة بعد أقل من 24 ساعة بقصفها مدينة كنجة بالصواريخ، ما أسفر عن مقتل 10 مدنيين وإصابة 35 آخرين.