رسمياً.. قطر تستضيف نهائي دوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الجمعة، اختيار دولة قطر لاستضافة نهائي دوري أبطال آسيا 2020، بعد النجاح الكبير الذي حققته الدوحة في تنظيم العديد من البطولات.

وذكر الآسيوي في بيان عبر حسابه الرسمي: "يؤكد الاتحاد الآسيوي والاتحاد القطري لكرة القدم استضافة الدوحة لنهائي دوري أبطال آسيا هذا العام، والذي سيقام في 19 ديسمبر/ كانون الأول المقبل".

وأكد اتحاد اللعبة أن قطر تمتلك كل القدرات اللازمة والبنية التحتية الطبية لاستضافة المباريات النهائية في أهم بطولات الأندية على مستوى القارة.

وأوضح داتو ويندسور جون، أمين عام الاتحاد الآسيوي، أن نجاح قطر اللافت في استضافة دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب في الشهر الفائت، عقب توقف المسابقة لأشهر إثر انتشار جائحة كورونا، أكد مجددًا قدرة الدوحة على استضافة نهائي أهم حدث على مستوى الأندية في آسيا.

ووقع اختيار الاتحاد الآسيوي على قطر أيضًا، لاستضافة مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا لمنطقة الشرق، بمشاركة 16 فريقا من ست دول، هي الصين وكوريا الجنوبية وأستراليا واليابان وماليزيا وتايلاند.

وكانت منافسات دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، قد انتهت بتأهل برسيبوليس الإيراني إلى المباراة النهائية على حساب النصر السعودي، بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الرسمي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.