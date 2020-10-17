قادش الإسباني يسقط ريال مدريد بهدف وحيد في الدوري الإسباني

سقط ريال مدريد على ميدانه بهدف دون رد أمام الوافد الجديد نادي قادش، السبت، في مباراة أقيمت على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

جاء هدف الفوز الوحيد للفريق الضيف في الدقيقة 16 عن طريق المهاجم الهندوراسي أنطوني لوزانو، الذي تسلم كرة داخل منطقة الجزاء ووضعها بذكاء في مرمى الحارس تيبو كورتوا.

وعرفت الدقيقة 76 تسجيل الصربي لوكا يوفيتش هدف التعادل للريال، قبل أن يلغيه الحكم بداعي وجود تسلل على كريم بنزيما قبل تمرير الكرة لمسجل الهدف، لتبقى النتيجة على حالها حتى نهاية اللقاء.

وبذلك توقف رصيد الريال عند 10 نقاط في صدارة الترتيب مؤقتا، بفارق الأهداف فقط عن قادش الذي ارتقى للمركز الثاني.