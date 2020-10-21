اللبناني جهاد الخطيب يوقع مع فريق السلة بنادي فنربهتشه

أعلن اللبناني جهاد الخطيب، الأربعاء، انضمامه إلى صفوف نادي فنربهتشه التركي لكرة السلة، وذلك وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

ومن المنتظر أن يُسافر جهاد الخطيب، غدا الخميس، إلى العاصمة التركية أنقرة، لإكمال إجراءات انضمامه إلى فريقه الجديد.

وسيخوض نجل نجم الكرة اللبنانية، فادي الخطيب، بطولة الفئات العمرية، على أمل أن يلتحق تدريجيًّا بالفريق الأول.

وكان اللاعب قد أعلن في وقت سابق توقيعه لنادي الشانفيل اللبناني، ليلعب بجوار والده، في سابقة تاريخية كانت ستحدث لأول مرة في الصالات اللبنانية.

ولم يُحالف الحظ فادي الخطيب وولده للعب سويًا، بسبب توقفت بطولة كرة السلة اللبنانية منذ أكثر من عام، جراء الأزمة الاقتصادية ومن ثم أزمة فيروس كورونا المستجد، ومن بعدها انفجار مرفأ بيروت.

وسبق لجهاد الخطيب أن لعب ضمن بطولة الدوري الأمريكي للناشئين، مع فريق أكاديمية طوني باركر، وظهر بمستوى طيب.