هل يترك بوغبا الفريق الفرنسي رداً على تصريحات ماكرون؟

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن النجم الفرنسي بول بوغبا سيتخلى عن اللعب في صفوف المنتخب الفرنسي على خلفية تصريحات ماكرون المسيئة للإسلام.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن بوغبا المحترف في صفوف "مانشستر يونايتد" الانجليزي قرر عدم ارتداء قميص المنتخب الفرنسي بعد بعد مواقف ماكرون المعادية للإسلام.

وحتى اللحظة لم يصدر أي تصريح رسمي من بوغبا أو الاتحاد الفرنسي لكرة القدم حول النبأ الذي أوردته الصحيفة البريطانية وتناقلته العديد من الوكالات العربية.

وشهدت فرنسا خلال الأيام الماضية، نشر صور ورسوم مسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، على واجهات مباني في فرنسا.

والأربعاء الماضي، قال ماكرون في تصريحات صحفية، إن فرنسا لن تتخلى عن " الكاريكاتور وعن الرسم" ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي، وأُطلقت في بعض الدول حملات مقاطعة للمنتجات والبضائع الفرنسية.