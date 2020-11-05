بعد عودتها إلى حلبة إسطنبول.. فرق فورمولا-1 تصل المدينة تباعاً

وصلت أولى طائرات الشحن الخاصة بنقل السيارات المشاركة في بطولة سباق السيارات المصنفة أولى عالمياً "فورمولا 1"، في مطار "صبيحة غوكتشن" بإسطنبول، تمهيدا للسباق الذي ستستضيفه الولاية بين يومي 13-15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

ووصلت طائرة الشحن إلى إسطنبول، مساء الأربعاء، حاملة سيارات السباق الخاصة بإحدى الفرق والأغراض اللازمة للفعالية الدولية.

وتستضيف إسطنبول المرحلة الـ14 من سباق الفورمولا لهذا العام، في حلبة "إسطنبول بارك" بمنطقة "قورت كوي"، بعد انقطاع استمر لـ9 أعوام.

تجدر الإشارة إلى أن سباق جائزة تركيا الكبرى للفورمولا 1، سيقام دون جماهير، بناء على قرار مجلس الصحة العامة في إسطنبول، بسبب تفشي فيروس كورونا.