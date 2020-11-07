ريال مدريد يعلن إصابة هازارد وكاسيميرو بكورونا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، السبت، إصابة نجميه البلجيكي إدين هازارد والبرازيلي كارلوس كاسيميرو بفيروس كورونا.

وقال ريال مدريد في بيان: "يعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم أن لاعبينا كاسيميرو وهازار أعطيا نتيجة إيجابية في اختبار فيروس كوفيد-19 الذي أجري لهما صباح أمس الجمعة".

وتابع البيان: "أعطى جميع اللاعبين الآخرين والجهاز الفني للفريق الأول، وكذلك جميع موظفي النادي الذين يعملون معهم مباشرة، نتائج سلبية في نفس الاختبار الذي تم إجراؤه أمس".

وأشار بطل إسبانيا إلى أنه سيتم عزل هازارد وكاسيميرو عن باقي الفريق حتى يتعافيا بشكل كامل، ويسجلا نتيجتين سلبيتين على التوالي.

ومن غير المنتظر أن يتأثر ريال مدريد كثيرًا بغياب هازار وكاسيميرو خلال فترة الحجرالصحي التي قد تمتد لقرابة أسبوعين، نظرًا إلى توقف أنشطة الأندية بدءًا من يوم الاثنين القادم بسبب أسبوع الـ "فيفا" والتزام اللاعبين مع منتخباتهم الوطنية.

وكان ريال مدريد قد أعلن، الثلاثاء الماضي، إصابة مدافعه البرازيلي إيدير ميليتاو بكورونا قبل مواجهة إنتر ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، ما يعني ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى ثلاث ضمن صفوف "الملكي".