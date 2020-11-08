الكيني سانغ يفوز بماراثون إسطنبول لفئة الرجال

فاز العداء الكيني بنارد سانغ بالمركز الأول لفئة الرجال في النسخة الـ42 من ماراثون اسطنبول.

وقطع سانغ مسافة السباق البالغة 42 كيلو مترا و195 مترا، بزمن قدره ساعتين و11 دقيقة و49 ثانية.

وحل مواطنه فليكس كيموتاي بالمركز الثاني، قاطعا المسافة بساعتين و12 دقيقة، فيما حل الأثيوبي زيودو بيكالا ثالثا بساعتين و12 دقيقة و23 ثانية.

كما فازت العداءة الكينية ديانا شمتاي كيبيوجي بالمركز الأول لفئة السيدات في النسخة الـ42 من ماراثون اسطنبول.

وقطعت كيبيوجي مسافة السباق البالغة 42 كيلو مترا و195 مترا، بزمن قدره ساعتين و22 دقيقة و06 ثانية.

وحلت الأثيوبية هيووت جبريكيدان في المركز الثاني قاطعة المسافة بساعتين و24 دقيقة و30 ثانية.

وجاءت مواطنتها تيغيست ميمويا في المركز الثالث، بساعتين و37 دقيقة و52 ثانية.

وصباح الأحد، انطلق سباق ماراثون إسطنبول بنسخته الـ42، الذي تنظمه بلدية اسطنبول الكبرى.

وانطلق المشاركون في السباق، من منطقة "يني قابي" في الضفة الأوروبية من المدينة، لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث كان الانطلاق يتم عادة من الشطر الآسيوي في النسخ السابقة.