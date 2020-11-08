تركيا.. انطلاق ماراثون إسطنبول الـ42

انطلق الأحد، سباق ماراثون إسطنبول بنسخته الـ42، الذي تنظمه بلدية اسطنبول الكبرى.

وأطلق شارة البداية، رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو ومساعد والي المدينة نيازي أرتم ومسؤولون محليون آخرون.

وانطلق المشاركون في السباق، من منطقة "يني قابي" في الضفة الأوروبية من المدينة، لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث كان الانطلاق يتم عادة من الشطر الآسيوي في النسخ السابقة.

ويتم هذا العام تنظيم سباق الماراثون الذهبي، وطول مساره 42.195 كم، بمشاركة محدودة قدرها 4 آلاف رياضي فقط، فضلا عن سباقي "الباتيناج"، والكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة.

في حين سيتم إلغاء سباق النصف ماراثون "بطول 15 كم"، وسباق الجري الشعبي "بطول 8 كم"، بسبب جائحة كورونا.

ويشارك في سباق العام الحالي عدد من النجوم البارزين على مستوى تركيا والعالم في رياضة الجري، يأتي في مقدمتهم الأثيوبي زيودو هايلو بيكيلي في فئة الرجال، والكينية ديانا جيماتي بالنسبة للسيدات.

وعقب الانطلاق من منطقة يني قابي، سيعبر المشاركون في السباق من مناطق قوم كابي، وسيركجي، وجسر غالاطة، وبشيكطاش، وجسر "شهداء 15 تموز"، وألتوني زادة في الشطر الآسيوي، قبل أن يعودوا عبر الجسر مرة أخرى إلى الضفة الأوروبية.

وبهذا سيمر المشاركون من الجسر مرتين في نسخة العام الحالي، للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

ويتميز ماراثون إسطنبول بأنه الوحيد في العالم، الذي ينظم بين قارتين، وانطلق أول مرة عام 1979، تحت اسم "ماراثون أوراسيا العابر للقارات"، وكان حينها مخصصا للرجال، ثم أضيفت إليه فئة السيدات عام 1991.