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بطولة أوروبا لألعاب القوى داخل الصالات عام 2023 ستجري في إسطنبول

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 11.11.2020 16:33
اجتماع ممثلي اتحادات ألعاب القوى لاختيار المدينة التي ستستضيف البطولة IHA اجتماع ممثلي اتحادات ألعاب القوى لاختيار المدينة التي ستستضيف البطولة (IHA)

فازت مدينة إسطنبول باستضافة بطولة أوروبا لألعاب القوى داخل الصالات التي ستجري في العام 2023.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، رئيس الاتحاد التركي لألعاب القوى، فاتح جينتيمار، الأربعاء، عقب اجتماع بإسطنبول، بحضور ممثلي دول أخرى، لاختيار المدينة التي ستستضيف البطولة المذكورة.

وقال "جينتيمار" إن إسطنبول ستحتضن فعالية رياضية في غاية الأهمية.

وأكد على أنهم سيبذلون ما بوسعهم لاستضافة البطولة على أكمل وجه ممكن.

وأوضح أن قرار استضافة إسطنبول للبطولة، اتخذت بالإجماع من قبل جميع المشاركين في الاجتماع، معرباً عن سعادته إزاء الثقة التي حظوا بها من قبل ممثلي البلدان الأخرى.

ومن المقرر أن تحتضن صالة أتاكوي Ataköy الواقعة في الشق الأوروبي من إسطنبول، الفعالية الرياضية المذكورة.

وسبق للصالة ذاتها أن احتضنت بطولة أوروبا لألعاب القوى داخل الصالات، عام 2012.

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