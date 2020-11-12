إسطنبول تستضيف سباق جائزة تركيا الكبرى لـ "فورمولا 1" الجمعة

ينطلق، الجمعة، سباق جائزة تركيا الكبرى لـ "فورمولا 1"، في مدينة إسطنبول، والذي يستمر 3 أيام دون جماهير، بسبب جائحة كورونا.

ويستضيف السباق حلبة "إنترسيتي إسطنبول بارك"، في الضفة الآسيوية من المدينة، حيث تبدأ التجارب الحرة الأولى منه في الساعة الـ11 ظهرا بالتوقيت المحلي (+3 تغ)، والتجارب الثانية الساعة 3 عصرا.

وتجري التجارب الحرة الثالثة، السبت، في الساعة 11، والتجارب التأهيلية في اليوم ذاته، الساعة 3.

وسيكون عشاق البطولة على موعد مع السباق النهائي لمرحلة تركيا، يوم الأحد، الساعة 13:10، ويتضمن 58 جولة، وطول الحلبة 5.3 كم.

وتستضيف إسطنبول السباق هذا العام بعد انقطاع لـ 9 مواسم، إذ استضافت في الماضي 7 سباقات، اعتبارا من عام 2005، ولغاية 2011.

تجدر الإشارة إلى أن سباق جائزة تركيا الكبرى للفورمولا 1، سيقام دون جماهير، بناء على قرار مجلس الصحة العامة في إسطنبول، بسبب تفشي فيروس كورونا.