منتخب تركيا لكرة القدم يتعادل مع نظيره الكرواتي ودياً

تعادل المنتخب التركي مع نظيره الكرواتي بثلاثة أهداف لمثلها، الأربعاء، في إطار لقاء ودي استعدادًا لدوري الأمم الأوروبية.

افتتح المنتخب التركي باب التسجيل من ركلة جزاء نفذها بنجاح جينك توسون عند الدقيقة الـ 23، ثم عادل المهاجم انتي بوديمير الكفة بإحرازه هدفًا لكرواتيا في الدقيقة الـ 32.

وتمكن الأتراك من التقدم مرة أخرى بهدف جاء في الدقيقة الـ 41 عن طريق دنيز توروك، رد عليه ماريو باساليتش بهدف ثان أعاد به منتخب كرواتيا للقاء من جديد، وذلك مع حلول الدقيقة الـ 53.

وبعد مرور ثلاث دقائق فقط، استطاع المنتخب الكرواتي قلب النتيجة لصالحه بهدف سجله المهاجم جوسيب بريكالو، لكن جنكيز أوندير لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي، رد سريعًا بهدف التعادل للمنتخب التركي عند الدقيقة الـ 58.

وفي مواجهات ودية أخرى، تغلب المنتخب الروماني على نظيره البيلاروسي بخمسة أهداف لثلاثة، وفاز المنتخب البلغاري على ضيفه منتخب جبل طارق بثلاثية بيضاء.