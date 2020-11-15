تركيا تهزم روسيا في دوري الأمم الأوروبية

حقق منتخب تركيا فوزًا ثمينًا على ضيفه منتخب روسيا بثلاثة أهداف لهدفين، الأحد، ضمن منافسات المجموعة الثالثة للمستوى الثاني من مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

تقدم الضيوف أولا بهدف سجله لاعب الوسط دينيس تشيريشيف عند الدقيقة 11، لكن رد أصحاب الأرض لم يتأخر كثيرًا، حيث تمكن كينان كرامان من تعديل الكفة لمنتخب بلاده في الدقيقة 26.

وبعد مرور ست دقائق فقط، قلب المهاجم سينجيز أوندير النتيجة لصالح المنتخب التركي بإحرازه الهدف الثاني، منهيًا بذلك أحداث الشوط الأول من المباراة.

وأسفرت أفضلية المنتخب التركي عن احتساب ركلة جزاء عند الدقيقة 52، أحرز منها المهاجم جينك توسن الهدف الثالث، قبل أن ينجح دالير كوزياييف في تقليص الفارق للمنتخب الروسي بهدف جاء مع حلول الدقيقة 57.

وبذلك، رفع منتخب تركيا رصيده للنقطة السادسة في المركز الثالث، متأخرًا بفارق نقطتين عن المتصدر المنتخب الروسي.