هاميلتون يفوز بجائزة تركيا للفورملا1 ويحسم بطولة العالم

حسم البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس بطولة العالم للفورمولا1 لصالحه، عبر فوزه بجائزة تركيا الكبرى التي تعد المرحلة الـ 14 للبطولة.

وأقيم السباق الأحد على حلبة إسطنبول بارك، حيث تمكن هاميلتون من تحقيق الانتصار العالمي السابع له في بطولة الفورمولا1، قبل نهايتها بـ3 مراحل.

وحل المكسيكي سيرخيو بيريز سائق فريق رايسنغ في المرتبة الثانية، فيما جاء الألماني سبستيان فيتل سائق فريق فيراري ثالثا.

وقدم رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب الجوائز للفائزين بالمراتب الثلاثة الأولى للسباق.

ومن خلال فوزه ببطولة هذا العام، عادل هاميلتون الرقم القياسي المسجل باسم السائق الألماني مايكل شوماخر.

وسبق لهاميلتون أن فاز ببطولة العالم أعوام 2008، 2014، 2015، 2017، 2018 و2019.